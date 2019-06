Morgan sfrattato e Vittorio Sgarbi gli trova casa a Sutri

La vicenda dello sfratto di Morgan ha presto fatto il giro della rete e, tra polemiche e sostegni, ha smosso le coscienze di ognuno di noi. È proprio di queste ore la notizia che il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, ha trovato al cantante una sistemazione. Si tratta di Palazzo Savorelli a Sutri, dove Morgan potrà avere per sé il secondo piano. Sgarbi è sindaco della cittadina della Tuscia dallo scorso anno.

Ad annunciare la decisione è stato lo stesso opinionista italiano: "Ho impartito le necessarie direttive ai miei uffici perché, almeno fino alla scadenza del mio mandato (tra 4 anni) Palazzo Savorelli possa ospitare lo studio di Morgan. Qui potrà trasferirsi già nei prossimi giorni. L’arte e la creatività vanno sostenute in maniera concreta. Qui Morgan potrà insegnare il suo magistero ai giovani sensibili alla musica". Un atto di generosità che forse non ci aspettavamo.

Ma non finisce qui. Sensibile al tema artistico, infatti, Sgarbi ha richiesto al Governo di mettere un vincolo sull'abitazione di Mongan a Monza. Secondo il critico, quella casa è un museo, e come tale deve essere salvaguardata. "C’è di tutto: dai suoi strumenti musicali alle bobine con le registrazioni di ore e ore di concerti e sessioni musicali con altri artisti. E poi libri, cimeli della storia della musica italiana e internazionale di artisti come Lennon o Byrne".

Il 25 giugno scorso, il leader dei Bluvertigo ha dovuto lasciare la sua casa di Monza. Quel giorno, Morgan ha vissuto dei veri e propri momenti di tensione. Si è sfogato contro tutti. Contro un sistema che ritiene ingiusto. Contro la società che permette una cosa del genere. E soprattutto contro Asia Argento: "È stata lei a sancire questo sfratto. È sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi. E io di soldi gliene ho dati tantissimi", ha detto il cantante in preda a un attacco d'ira.