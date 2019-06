Jake la Furia, fuori oggi “6 del mattino”, il nuovo singolo ft. Brancar

Francesco Vigorelli, in arte Jake la Furia, torna sulle scene musicali italiane: sulle piattaforme streaming e negli store digitali, infatti è uscito oggi, venerdì 28 giugno, il suo nuovo singolo dal titolo “6 del mattino” ft. Brancar, una delle due voci femminili del gruppo Il Pagante.

La canzone è stata prodotta da Big Fish, producer della squadra under donne dell’ultima edizione di X Factor, e si candida per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2019. Negli anni scorsi, del resto, Jake la Furia ha già dominato più volte le classifiche estive con brani come “Me Gusta” e “El Party”.

L’ultimo singolo del rapper risale, invece, a novembre scorso: si intitolava “Non sentiamoci più”, era una ballad ed è stata prodotta sempre da Big Fish. A marzo scorso, invece, Jake ha partecipato a “F.A.K.E”, canzone del produttore Don Joe che ha visto la partecipazione anche di Marracash in una sorta di reunion dei Club Dogo, alla quale, però, non ha partecipato Guè Pequeno.

Finora Jake La Furia ha collaborato con diversi artisti, tra i quali Luca Carboni, Gemitaiz, Fabri Fibra, Emis Killa, Boomdabash, Le Vibrazioni, Fedez, J-Ax, Co’ Sang e Luché.

