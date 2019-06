Charlie’s Angels, la colonna sonora è di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey

Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey insieme per la prima volta: le tre popstar, infatti, hanno firmato la canzone che sarà la colonna sonora del remake di Charlie’s Angels, il film con protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska.

Un assaggio del singolo delle tre cantanti è stato pubblicato con il trailer del film che vede il trio impegnato in vari modi nella lotta contro il crimine, tra inseguimenti, esplosioni e combattimenti.

È stata la stessa Ariana Grande ad annunciare la collaborazione con un post su Instagram, nel quale ha anche spiegato di essere stata anche la produttrice del brano. La cantante ha detto che l’esperienza per lei è stata “la cosa più dannatamente cool del mondo” e per questo motivo è “grata per questa opportunità”. “Non vedo l’ora – ha scritto ancora – che tutti ascoltino la nostra musica e vedano questo film fenomenale”.