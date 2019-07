Faida tra Taylor Swift e Scooter Braun: le star dicono la loro con #WeStandWithTaylor

È qualche giorno ormai che sul web si sente parlare del conflitto tra Taylor Swift e il produttore Scooter Braun. A quanto pare il disaccordo è iniziato dopo che la cantante ha lasciato la sua casa discografica Big Machine Records, per firmare un contratto con Universal Music. Decisione questa che ha scatenato non poche polemiche, soprattutto per il fatto che la Swift è artisticamente cresciuta con questa etichetta.

In tutto questo contesto, si inserisce Scooter Braun, noto produttore di molti big della musica americana. Braun ora è proprietario della Big Machine Records e anche di tutti i diritti di Taylor prima di "Lover", settimo album in studio della cantautrice statunitense. La Swift non ha un buon rapporto con Braun, si sente tradita dalla vecchia casa discografica e, in una lettera pubblicata su Tumblr, esprime tutto il suo dissenso. "Per anni ho chiesto, implorato di poter essere la proprietaria dei miei contenuti. Invece, mi è stata offerta la possibilità di firmare con la Big Machine Records e ho capito che avrei ottenuto un album ogni volta che avessi accettato di registrarne uno nuovo. Me ne sono andata perché sapevo che una volta che avessi firmato, Scott Borchetta avrebbe venduto l’etichetta, vendendo me e il mio futuro. Ho dovuto prendere la durissima decisione di lasciarmi il passato alle spalle.", parla così la cantante.

Ora, sono molti i personaggi famosi che hanno prese le difese di Taylor Swift e a suon di hashtag #WeStandWithTaylor su Twitter stanno dicendo la loro. La prima in ordine di tempo è stata Halsey, che ritiene ingiusto come vengano trattati gli autori dalle case discografiche. “Hey, basta rubare alle donne che lavorano durante“, questo invece è il commento di Alessia Cara. Selena Gomez, Miley Cyrus, Rihanna, Lana Del Rey e Adele, invece, hanno smesso di seguire il produttore.

Demi Lovato, di contro, si schiera dalla parte di Scooter e in un post social ha scritto che ha conosciuto tante brutte persone in questo campo, ma Braun non è uno di questi.

Insomma, gli animi sono caldi e di sicuro qualche altra star si sta preparando a dire la sua.