Miley Cyrus omaggia Amy Winehouse al Glastonbury Festival

Non sono mancate le sorprese durante l'edizione di quest'anno del Glastonbury Festival. Tra queste va citato senza dubbio l'omaggio di Miley Cyrus ad Amy Winehouse.

La cantante ha infatti interpretato uno dei brani di maggiore successo della cantautrice britannica: "Back to black" e lo ha fatto insieme a Mark Ronson, il produttore e cantante che aveva affiancato la Winehouse in cabina di produzione proprio in occasione dell'incisione dell'album che prendeva il titolo dal celebre brano.

R.I.P. Amy @MileyCyrus and @MarkRonson doing a cover of ‘Back To Black’ at Glastonbury. pic.twitter.com/97hU4nxIgt — ill Will (@officialillwill) 30 giugno 2019

Ma questa non è l'unica sorpresa della Cyrus. Durante il suo set la popstar ha duettato con suo padre Billy Ray Cyrus e Lil Nas X sulle note del singolo "Old town road". Poi ha vestito i panni di Ashley O, il personaggio interpretato in un episodio della nuova stagione di "Black mirror".

Anche l'esibizione di Kylie Minogue ha riservato interessanti sorprese. Sul palco con lei si è esibito prima l'amico Nick Cave sulle note del brano "Where the wild roses grow", inciso insieme nel 1995. Poi la popstar ha duettato con Chris Martin dei Coldplay, sulle note di "Can’t get you out of my head".

(Credits photo: Instagram/mileycyrus)