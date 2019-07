Laura Pausini e ATM: lo scambio di tweet è memorabile

Laura Pausini e Biagio Antonacci si preparano all'attesissima tappa del tour che si terrà nello stadio milanese di San Siro.

Fervono i preparativi e anche i fan che hanno acquistato i biglietti cominciano ad organizzare trasferta e spostamenti sul territorio... in non pochi casi facendo affidamento sul trasporto pubblico milanese.

Così è stato per Alessio, un fan che, per organizzarsi al meglio, ha pensato di rivolgersi direttamente alla pagina Twitter "ATM informa" per ottenere informazioni più attendibili.

Alessio ha scritto: «Ciao @atm_informa per i concerti @LauraPausini @BiagioAntonacci a San Siro sono previste corse straordinarie della Lilla M5? Il concerto dura 3 h 10. Grazie mille! #LB2019».

Grazie per il servizio e per aver risposto ad Alessio. Non è da tutti. Ottimo servizio. — Laura Pausini (@LauraPausini) 1 luglio 2019

L'Azienda Trasporti Milanesi ha risposto subito indicando il post con tutte le informazioni dettagliate sul prolungamento dell'orario di apertura straordinario previsto proprio in occasione del concerto.

A sorpresa è arrivata anche la risposta di Laura Pausini, che ha tenuto a ringraziare l'azienda di trasporti scrivendo: «Grazie per il servizio e per aver risposto ad Alessio. Non è da tutti. Ottimo servizio».

La risposta di ATM al tweet della cantate è stata memorabile: «Grazie. Non possiamo assicurarti che ci sia Marco, ma i treni sì».

(Credits photo: Instagram/Twitter)