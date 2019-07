Britney Spears pubblica un video sexy e i fan impazziscono

Britney Spears è tornata. E più in forma che mai. Dopo un periodo di assenza, la cantante ha ricominciato a postare foto e video su Instagram, facendo vedere a tutti che è in splendida forma. In questi giorni, l'artista si trova alle Isole Turks e Caicos per una vacanza di relax. Tra mare cristallino e serate in spiaggia, Britney è al top. A testimoniarlo un video particolarmente sexy, che i follower non si sono certo fatti scappare.

Nella clip, la cantante si prova più outfit e si riprende con il cellulare allo specchio. Sta benissimo...

Ecco il video che ha fatto impazzire i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Sometimes I have more than 1 #OOTD Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears) in data: 29 Giu 2019 alle ore 3:16 PDT

E così una pioggia di like, commenti e cuoricini ha invaso il profilo Instagram della star di "Baby One More Time". Nel video si vede Britney prima indossare un tubino bianco molto aderente, poi una minigonna rossa con top nero di pizzo. E ancora: un abito scintillante blu e fucsia e uno giallo. Per poi concludere, un crop top rosso e pantaloncini di jeans molto country.

Insomma, la cantante sa bene come accendere gli animi dei suoi fan.

