Lily Allen: "La maternità mi ha salvato da alcol, droga e sesso"

Lily Allen, in una recente intervista rilasciata a The Guardian, ha ripercorso i momenti più bui della sua vita, parlando della dipendenza da droga, alcol e sesso.

“Sono sorpresa di non essere morta dopo tutte la droga e le notti selvagge che ho vissuto agli inizi della mia carriera”, ha affermato la popstar. La dipendenza da alcol e droga ha raggiunto il picco massimo proprio quando era all'apice della sua carriera musicale. In quel momento la cantante ha confessato di essersi lasciata andare ad un modo di vivere edonistico ed esserne uscita viva e senza danni irreversibili per lei è un vero miracolo.

Oltre a quella da alcol e droga, Lily ha confessato di essere stata dipendente anche dal sesso. Ogni dipendenza viene usata "come un cerotto" per coprire altri problemi, come paure e dolori. Ma “tutto questo puoi comprenderlo solo quando ne sei uscito".

La popstar ha parlato anche dei social network, rivelando di ritenerli un mezzo molto pericoloso per le ragazze, per le adolescenti e per le sue figlie. Instagram spinge le ragazze a credere che sia tutto basato sull'aspetto e le dispone a tutto pur di avere qualche like e l'approvazione dei follower.

Fortunatamente il suo successo non è arrivato nell'epoca dei social network, altrimenti lei stessa avrebbe esibito il suo lato peggiore credendosi (erroneamente) vincente.

(Credits photo: Instagram/lilyallen)