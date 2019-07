Modà, Kekko Silvestre: “Il successo mi aveva cambiato, ora lavoro per essere felice”

Il successo cambia le persone: lo pensa anche Kekko Silvestre dei Modà che, in un’intervista al Corriere, ha raccontato del periodo difficile che ha vissuto di recente e per il quale ha deciso di prendersi una lunga pausa per focalizzarsi sulle cose davvero importanti nella sua vita.

Secondo quanto raccontato dal cantante 41enne milanese, il successo ormai gli stava rovinando la vita, perché lo ha cambiato e in peggio. Tutto questo ha ovviamente compromesso anche gli equilibri familiari: “Tornavo a casa e mia figlia si nascondeva dietro alle gambe della mamma - ha raccontato Kekko – avevo smesso di baciare sia lei che mia moglie per paura di ammalarmi e dover saltare dei concerti”. È stato anche questo a fargli capire che avrebbe dovuto fermarsi per un po’.

Ora Kekko ha capito che il lavoro non è tutto e per questo cerca di prendere le cose più alla leggera: “Ho realizzato tutti i miei sogni come quello di suonare negli stadi – ha spiegato - Adesso lavoro per essere felice e non per l’ansia dei risultati”. Con questa nuova consapevolezza, il cantante è pronto a tornare sul palco insieme ai Modà: il nuovo singolo “Quel sorriso in volto” è uscito nei giorni scorsi ed è già un successo. Presto arriveranno anche il nuovo album e un tour.