Lady Gaga e Adele faranno parte della giuria degli Oscar 2020

Due grandi nomi della musica in giuria per l'assegnazione degli Oscar 2020. Si tratta di Lady Gaga e Adele. Le due star sono state inserite nell'Academy of Motion Picture Arts & Sciences e, insieme ad altri 840 artisti, saranno chiamate a giudicare i film più belli del prossimo anno. Una bella notizia che i fan apprezzeranno di sicuro.

Inoltre, per la prossima stagione cinematografica, la giuria sarà composta per il 50% da donne e per il 29% da persone di colore. Molti dei giurati hanno vinto l'Oscar o hanno ricevuto almeno una nomination. Sia Adele, infatti, che Lady Gaga hanno vinto una statuetta. La prima per "Skyfall", colonna sonora di James Bond, e la seconda per "Shallow", magistralmente composta ed eseguita per "A Star Is Born".

Essere chiamati a far parte dell’Academy of Motion Picture Arts & Sciences è un riconoscimento importante. Vuol dire che la carriera artistica fatta fino a questo momento si impone come un punto di riferimento e guida. Anche se gli ambiti sono diversi. E siamo convinti che sia Adele che Lady Gaga avranno accolto la notizia con molto piacere e anche un pizzico di emozione.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!