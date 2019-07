Sfera Ebbasta pubblica lo scontrino della festa di compleanno di Andrea Petagna: 7.404 euro

L’attaccante della SPAL, Andrea Petagna, il 30 giugno ha compiuto 25 anni: per festeggiare il suo compleanno ha deciso di festeggiare in grande, organizzando un party esclusivo a Ibiza, al quale ha invitato i suoi amici, tra i quali anche Papu Gomez, Alessio Romagnoli e il trapper Sfera Ebbasta.

È stato proprio il cantante a pubblicare tra le sue stories di Instagram la foto dello scontrino della cena, che ammontava a ben 7.404 euro: “Ecco quanto ci è costata la serata. Buon compleanno Andre”, ha detto al calciatore che ha reagito prima con una faccia dispiaciuta e poi con una bella risata.

Per chi come un calciatore o un cantante guadagna cifre stratosferiche, 7mila euro per una cena forse non sono molte, ma per i comuni mortali è un vero schiaffo alla povertà. Sui social, infatti, qualcuno si è indignato scrivendo “Vergogna” come commento alla foto dello scontrino.

