Harry Styles potrebbe interpretare Elvis Presley

È tempo di biopic e per questo Baz Luhrmann è già al lavoro per realizzarne uno sul re del rock and roll, Elvis Presley. Ultimamente stanno circolando diverse voci sul potenziale protagonista del leggendario cantante, l’ultima delle quali riguarda Harry Styles.

Potrebbe essere proprio l’ex star degli One Direction a vestire i panni del mitico Elvis: secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, il giovane avrebbe già effettuato un provino e ora sarebbe in attesa del verdetto del regista.

Oltre a lui, in lizza per la parte ci sarebbero anche Miles Teller, Ansel Elgort e Austin Butler. Il film sarà prodotto da Warner Bros e racconterà non solo la storia di Elvis, ma anche quella del suo storico manager, il Colonnello Tom Parker, che sarà interpretato da Tom Hanks.

Harry Styles, che ormai ha raggiunto il successo da solista, ha già un’esperienza come attore alle spalle, avendo partecipato al film di Christopher Nolan, “Dunkirk”.