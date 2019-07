Federico Zampaglione: “Per me la musica significa passione, non fare soldi”

“La musica è passione, non un mezzo per fare la bella vita”, parola di Federico Zampaglione che, in un’intervista per Leggo, ha detto la sua sull’attuale panorama musicale italiano.

Il cantante dei Tiromancino, che è anche un compositore e un musicista, sostiene che oggi le cose siano molto cambiate rispetto agli esordi della sua band. “Ci vuole il coraggio di osare. Oggi non c'è più la gavetta di una volta. Nomi mai sentiti che in classifica scavalcano i grandi e che spariscono con la stessa facilità con cui hanno successo – ha detto il cantante - Non sminuisco il panorama attuale, fatto di grandi artisti come Calcutta, Tommaso Paradiso, Gazzelle che stanno per fortuna rinfrescando il pop. Dico solo che oggi fare indie è diverso”.

Oggi la musica è sicuramente più business di quanto non lo fosse nel 1992, anno d’esordio dei Tiromancino che si fecero conoscere con l’album omonimo e divennero subito famosi: “Ho sempre fatto musica in modo spensierato, per puro piacere, come fosse hobby, mai per successo e soldi. E sperimentando sempre. Diversamente, mi snaturerei – ha spiegato ancora Zampaglione - C’è stato un momento in cui non mi stavo più divertendo, e infatti ho smesso. E ho cominciato a fare film”.