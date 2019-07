Elodie e Marracash escono allo scoperto e si baciano in pubblico

Sembra proprio che la coppia abbia voluto suggellare con un bacio in pubblico l'amore di cui si parlava da settimane. L'occasione è stata offerta da un evento sportivo che si è tenuto a Milano, un incontro di boxe al quale i due hanno partecipato.

Anche se, a giudicare dagli scatti condivisi dal settimanale "Chi", la cantante e il rapper sembravano più interessati a scambiarsi tenerezze, piuttosto che a seguire l'incontro.

L'amore tra Elodie e Marracash sembra essere nato in occasione della recente collaborazione tra i due per la realizzazione di "Margarita", il singolo che sta scalando le classifiche.

Due storie non semplici che si intrecciano. Lei, ex cantante di Amici, ha alle spalle una situazione familiare difficile: ha lasciato la casa a soli 19 anni per amore, poi la passione per la musica e la partecipazione al talent di Maria De Filippi. Lui, allo stesso modo, ha vissuto gravi difficoltà economiche con la sua famiglia, superate proprio grazie al rap.

Oltre a queste foto, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dei due interessati. Ma questa coppia ha certamente le potenzialità per diventare una tra le love story più seguite dell'estate.

(Credits photo: Chi)