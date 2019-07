Baby K: “Playa non è il solito brano latino”

L’estate è ormai iniziata e sono tante le canzoni in lizza per diventare il tormentone delle vacanze del 2019. Come ogni anno ormai, anche Baby K ha lanciato il suo singolo estivo e si candida per diventare la regina dell’estate.

Tuttavia, il brano in questione dal titolo “Playa” è un po’ diverso rispetto al sound tipico delle sua canzoni: “Non è il solito brano latino ma ha anche ritmiche dance e qualche chitarra che a me fa venire in mente le spiagge di sera – ha spiegato la cantante a Il Giornale - inoltre il testo è più dedicato all'amore. Certo, c'è la musica, c'è la festa, ma in mezzo c'è il sentimento”.

Il video della canzone è stato girato a Cuba: “Le scene raccontano di L'Avana e Cienfuego dove le abbiamo girate – ha detto ancora - L'isola di Cuba ha una magia tutta sua che arriva subito evidente”. Insomma, con questo singolo Baby K ha voluto allontanarsi un po’ dal rap che è il suo genere d’origine, ma ciò non vuol dire che debba scegliere tra l’uno e l’altro stile.

“Nei dischi rappo ancora, non ho preclusioni – ha detto ancora - Nell'ultimo album ‘Icona’, io rappo. Ma sono contraria all'idea che un artista debba rappare oppure fare pop. La forza è poter fare bene entrambe le cose”.

