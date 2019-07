Ed Sheeran: fuori altre 2 anticipazioni tratte dal nuovo album in uscita

Dopo l'uscita dei singoli “I Don’t Care” con Justin Bieber, “Cross Me” con Chance the Rapper e PnB Rock, e “Beautiful People” con Khalid, Ed Sheeran lancia altre due nuove anticipazioni dal suo ultimo attesissimo album che uscirà la prossima settimana.

La prima nuova anticipazione riguarda il brano “Blow” con Bruno Mars e Chris Stapleton, cantautore statunitense stella del genere country.

La seconda nuova anticipazione, invece, riguarda il duetto intitolato "Best Part Of Me" che Ed Sheeran ha inciso con la cantante americana YEBBA.

Entrambi i brani fanno parte dell'album "No.6 Collaborations Project", che sarà disponibile tra pochi giorni, a partire dal prossimo 12 luglio.

Ecco la tracklist dell'album:

Beautiful People feat. Khalid South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock Take Me Back to London feat. Stormzy Best Part of Me feat. Yebba I Don’t Care with Justin Bieber Antisocial with Travis Scott Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent Feels feat. Young Thug & J Hus Put It All on Me feat. Ella Mai Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave I Don’t Want Your Money feat. H.E.R 1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie Way to Break My Heart feat. Skrillex Blow with Bruno Mars & Chris Stapleton

Il cantautore britannico è attualmente impegnato nel tour che nelle scorse settimane lo ha portato anche in Italia (a Firenze, Roma e Milano).

Intanto, per i fan italiani in attesa del nuovo album, nasce a Milano negli spazi del Mondadori Megastore in piazza Duomo l’"Ed Quarter”, la prima “experience room” store, con tante iniziative dedicate al cantante. Il primo appuntamento è fissato per le 18.00 dell’11 luglio, con tanto di apertura straordinaria a mezzanotte per permettere a tutti i fan di acquistare in anteprima l’album, fino a domenica 14 luglio.

(Credits photo: Instagram/teddysphotos)