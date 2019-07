Ultimo, fuori oggi “Poesia per Roma”, la dedica alla sua città presentata ieri all’Olimpico

Ieri sera Ultimo si è esibito allo Stadio Olimpico, nella sua città, Roma, che ama moltissimo. Per questo motivo, alla capitale ha deciso di dedicare una poesia in musica, un brano che, infatti, si intitola “Poesia per Roma”.

La canzone è una vera e propria dichiarazione d’amore verso la città eterna, un tributo che Ultimo ha voluto presentare proprio durante il grande concerto di ieri sera all’Olimpico, davanti a 60.000 persone accorse per ascoltare la sua musica.

“Poesia per Roma” è un brano inedito dell’artista ed è disponibile a partire da oggi negli store di musica digitale e in streaming.

Sui social, dopo il grande trionfo di ieri, Ultimo ha voluto ringraziare i suoi fan con questo post: “Abbiamo vinto noi. Grazie a tutti è stata davvero una favola – ha scritto - Quello che ho respirato ieri non ha precedenti, non mi sono mai sentito così tanto ‘dentro’ qualcosa.. mi avete fatto un regalo che ricorderò per tutta la vita. Sono vostro debitore, e vi giuro che continuerò con le unghie e con i denti a combattere per mantenere tutto questo. È un punto d’arrivo ma è solo l’inizio. Ho solo la musica e voi. Voi siete tutto per me. E spero e penso che questo senso di ‘incomprensione’ non mi passi mai. Sappiate che avrete un amico, una spalla, un gancio sempre a vostra disposizione nelle vostre cuffie. Si è vero forse non sono la persona più socievole al mondo, amo stare in posti poco affollati quando vivo la vita di tutti i giorni, non sono un tipo da foto perché mi mettono in imbarazzo, ma avrete per sempre la mia musica. Spero sia abbastanza – ha concluso - Grazie ancora... a mille giorni come ieri. Abbiamo vinto noi”.