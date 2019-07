Alla Fashion Week parigina Céline Dion stupisce tutti indossando il Cuore dell’Oceano di Titanic

Alla Fashion Week di Parigi tra gli ospiti c’era anche Céline Dion. Come tutti ricorderanno, la grande cantante ha raggiunto la fama internazionale firmando la meravigliosa colonna sonora del kolossal del 1997 Titanic, la canzone dal titolo “My Heart Will Go On”.

Il brano è ancora oggi uno di più amati dai più romantici e dai fan del celebre film con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet; tuttavia, a quanto pare anche Céline è ancora molto legata a quella canzone e al film stesso del quale ormai è simbolo.

Agli eventi della Haute Couture parigina, infatti, la cantante si è presentata indossando un gioiello che non è passato inosservato: si tratta di una riproduzione del famoso “Cuore dell’Oceano”, la collana con il ciondolo blu a forma di cuore che nel film Rose getta nell’oceano.

A crearla è stato il direttore creativo di Vetement, Damna Gvasalia, brand che a quanto pare Céline apprezza molto, considerando che gli abiti e gli accessori indossati per questa grande occasione appartengono tutti alla collezione di questo marchio. Notevole anche la maglietta indossata, dove si legge la scritta: “I love Paris Hilton”.