Florence Welch ferma il tour per prendersi cura della sua salute mentale

La cantautrice britannica Florence Welch, vocalist dei Florence + the Machine, ha deciso di fermare il tour, in corso ormai da un anno. Oltre lo show in programma ad Edimburgo per l’8 agosto, non ci saranno (per ora) altri appuntamenti.

La ragione? La cantante, che non ha mai fatto mistero di condurre da tempo una battaglia contro l'ansia, durante un'intervista rilasciata a Q Magazine, si è definita "esausta" e ha per questo deciso di non prendere altri impegni per provare a vivere per un po' una vita normale.

«Faccio questo lavoro da 10 anni, ma ora mi piacerebbe vivere in un altro modo. Tutta la mia vita adulta è consistita nel fare album e poi andare in tour, come un ciclo che si ripete ed è stata come una punizione per me, a livello mentale e fisico. È estenuante. Sono esausta».

La cantante ha dichiarato di essere in grado di esibirsi anche nel bel mezzo di un attacco di panico, ma proprio questo è stato "un continuo martellamento" per la sua salute mentale.

Una volta era disposta a pagare questo prezzo, ma ora le cose sono cambiate: «Devo assolutamente sbarazzarmi dell’ansia. Non faccio altro che piangere. Ci sono alcune fasi in cui non riesco a non pensare in negativo, tutto diventa talmente tenebroso da pensare che non dovrei nemmeno esistere. Sprofondo velocemente in un buco».

Florence però tiene a rassicurare i fan, precisando che non si tratta certamente di un addio e che ha solo bisogno di un po' di tempo. «Tornerò», promette. E noi saremo qui ad attendere il suo ritorno!

(Credits photo: Instagram/florence)