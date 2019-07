Michael Jackson: i fan denunciano per diffamazione le due vittime dei presunti abusi

Continuano le polemiche per "Leaving Neverland", il documentario incentrato sulle accuse dei presunti abusi sessuali del re del pop Michael Jackson. Ultima in ordine di tempo è la denuncia che un gruppo di fan avrebbe fatto contro Wade Robson e James Safechuck, i due protagonisti della pellicola, che asseriscono di aver subito violenza quando erano ancora piccoli. Le associazioni che hanno presentato l'esposto sono The Michael Jackson Community, la MJ Street e il fan club On the Line. Secondo loro, i due avrebbero diffamato la loro star nella pellicola, con affermazioni lesive della sua dignità. Oltre che, ovviamente, false.

La denuncia è stata fatta alla giustizia francese, che ora sta lavorando sul caso e darà un suo parere per il mese di ottobre. I fan di Michael Jackson sono intenzionati ad andare avanti e a difendere Michael all'infinito, se ce ne sarà bisogno. Non vogliono che la memoria del loro idolo venga infangata in questo modo. Come risarcimento danni chiedono 1 euro a persona, una cifra simbolica che fa capire quanto sia importante la verità e non i soldi.

"Leaving Neverland" ha scatenato moltissime polemiche. Molti si sono schierati dalla parte del cantante morto 10 anni fa, altri sono stati più colpevolisti e hanno puntato il dito contro di lui.