Ariana Grande parla della morte dell'ex: "Ero sempre ubriaca e triste"

La popstar statunitense, recentemente intervistata da Vogue, è tornata a parlare di un argomento doloso: la morte del suo ex, il rapper Mac Miller, sopraggiunta all'improvviso lo scorso settembre, per overdose accidentale da farmaci.

Ariana non ha nascosto di aver fatto ricorso all'alcol per affrontare il dolore e il trauma di quella perdita, ma confessa anche che, proprio per questo motivo, non conserva ricordi vividi di quel periodo. «Sarò completamente sincera» ha rivelato la cantante, «non ricordo quei mesi della mia vita perché ero sempre ubriaca e triste».

Alla morte dell'ex, proprio in quello stesso periodo, si è aggiunto poi anche il dolore per la separazione dal compagno Pete Davidson, con cui era prossima alle nozze.

La cantante ha ricordi confusi anche sull'uscita di "Thank U, Next", a soli 6 mesi dal lancio dell'album precedente: "Sweetener". «Davvero non ricordo come tutto sia cominciato o finito e come mi sia ritrovata con quelle dieci canzoni. Lo considero il primo album e il primo anno della mia vita in cui mi sono resa conto di non poter rinunciare al tempo da trascorrere con me stessa, solo con me stessa».

Ariana ha confessato di aver sempre vissuto in coppia. Fino a quel difficile momento. “Thank U, Next” è stato un momento di auto-realizzazione in cui la popstar ha compreso di dover finalmente affrontare la realtà da sola, senza distrazioni.

Ancora oggi la cantante ha dichiarato di avere difficoltà a cantare i brani che le ricordano Mac, nonostante si tratti di musica pop.

E, a proposito della relazione con il suo ex, Ariana ha aggiunto: «La nostra non era una relazione perfetta, ma lui era la persona migliore che avessi potuto conoscere e non meritava quei demoni. Sono stata a lungo la colla della relazione, ma più passava il tempo e più mi accorgevo di essere diventata una colla poco appiccicosa. E i pezzi, piano piano, sono venuti giù».

(Credits photo: instagram/arianagrande)