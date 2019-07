Taylor Swift è la star più ricca del momento

Come ogni anno Forbes ha stilato la classifica delle celebrità più ricche del momento: nel 2018 a guadagnare di più è stata Taylor Swift che avrebbe intascato la bellezza di 147 milioni di dollari. La popstar ha registrato un netto incremento dei suoi guadagni che, l’anno precedente, ammontavano “solo” a 63 milioni.

Tra pochi mesi fa Taylor Swift pubblicherà il suo nuovo album, “Lover”; tuttavia, i cospicui guadagni sarebbero derivati da altri fattori, come ad esempio il “Reputation Tour” che l’ha vista esibirsi con grande successo in tutto il mondo, la trasmissione in streaming dello stesso tour su Netflix e poi il nuovo contratto con l’etichetta discografica Republic Records che pare si aggiri sui 160 milioni di dollari.

Nella classifica di Forbes, subito dopo di lei, c’è Kylie Jenner con 135 milioni di dollari; al terzo posto, invece, c’è Kanye West con 119 milioni; Ed Sheeran si trova al quinto posto mentre gli Eagles all’ottavo posto, grazie ai guadagni derivati dal loro greatest hits e dai tour celebrativi che hanno fatto in tutto il mondo.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!