La rivelazione piccante di Mariah Carey: “Ecco con quanti uomini sono stata a letto”

Oltre che una bravissima cantante, Mariah Carey è anche una bellissima donna e, com’è facile immaginare, è sempre stata molto corteggiata dagli uomini. In un’intervista per Cosmopolitan, rivista che le ha anche dedicato la copertina, la popstar ha parlato proprio di questo, rivelando anche dei dettagli hot della sua vita privata.

Innanzitutto, Mariah ha svelato di avere una predilezione per gli uomini più giovani di lei. In seguito ha svelato con quanti partner è stata a letto: “Non ne ho avuti tanti – ha spiegato – ma ce ne sono stati una varietà. Ho fatto l’amore solo con cinque persone nella mia vita, quindi sono un po’ puritana rispetto alla maggior parte delle altre persone”.

Se vi state chiedendo chi sono i cinque fortunati uomini della vita di Mariah Carey, possiamo fare delle ipotesi in base ai partner che in passato sono stati indicati come compagni ufficiali: il primo è sicuramente Tony Mottola, ex presidente della Sony con il quale la cantante è stata sposata dal 1993 al 1997. Dopo il divorzio, Mariah ha avuto una storia di tre anni con Luis Miguel; in seguito, è stata sposata dal 2008 al 2014 con Nick Cannon, dal quale ha avuto anche due bambini, i gemelli Monroe e Moroccan, nati nel 2011.

Dopo la fine del suo secondo matrimonio, la popstar è stata fidanzata con il magnate James Parker, mentre l’ultimo uomo con il quale pare abbia avuto una relazione è il coreografo Bryan Tanaka.