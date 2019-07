Tiziano Ferro, in arrivo il nuovo singolo “In mezzo a questo inverno”

Per Tiziano Ferro questo è un periodo d’oro, durante il quale sta promuovendo il suo nuovo album dal titolo “Accetto miracoli”, in uscita il prossimo 22 novembre. Il disco è stato anticipato dal singolo “Buona (cattiva) sorte” che sta riscuotendo un enorme successo.

Con una diretta social, Tiziano ha annunciato l’uscita del secondo brano estratto dal suo nuovo lavoro: si intitola “In mezzo a questo inverno” e uscirà subito dopo l’estate. Anche questa volta, il cantante originario di Latina ha regalato ai fan un’anticipazione del testo della canzone: “Minimizzo, tanto non mi senti. Sempre secondo, il primo dei perdenti”.

Gli autori del nuovo singolo sono, oltre a Ferro, Fabio De Martino e Francesco Gramegna per il testo, e sempre Ferro e De Martino insieme a Massimiliano Pelan, per la musica. Di recente, sempre sui social, Tiziano ha pubblicato anche la tracklist completa dell’album:

Accetto miracoli

Vai ad amarti

Amici per errore

Seconda pelle

Balla per me

In mezzo a questo inverno

Come farebbe un uomo

Un uomo pop

Il destino di chi visse per amare

Casa a Natale

Le tre parole sono due

Buona (Cattiva) Sorte

Com’è ormai noto, il prossimo anno sarà anche quello del “TZN 2020”, il grande tour che vedrà il cantante esibirsi negli stadi di tutta Italia. Con l’occasione, Tiziano festeggerà anche i suoi 40 anni insieme ai fan. Dopo poche ore dall’apertura delle vendite, i biglietti dei concerti sono andati già a ruba e, in sole 24 ore, ne sono stati venduti ben 75mila. “Quale canzone non deve mancare dal vivo nel prossimo tour?”, questa è la domanda che Tiziano ha rivolto ai fan nel suo ultimo post, lasciando intendere che sta già pensando alla scaletta del tour che, come già annunciato in precedenza, comprenderà comunque tutti i suoi più grandi successi.