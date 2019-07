Mahmood: "Soldi" è un grandissimo successo in Israele e Grecia

"Soldi" è un grandissimo successo. La canzone di Mahmood che ha trionfato allo scorso Festival di Sanremo, sta continuando ad essere uno degli ascolti preferiti di questa estate. E non solo in Italia, ma anche all'estero. Sia in Israele che in Grecia, questo brano spopola più che mai. Senza contare il fatto che è il pezzo più venduto nel 2019.

In Israele, "Soldi" è rimasta per 4 settimane di seguito in vetta alle classifiche e in Grecia ha vinto il Disco di Platino. Oltre al pezzo, anche l'album che lo contiene, "Gioventù Bruciata", miete sempre più vittime. Tutti lo vogliono e lui, ragazzo semplice, resta sempre molto schivo e riservato.

Il successo arriva anche sul lato dei concerti. Mahmood, infatti, è in giro per l'Italia. Il suo "Summer Vibes Tour” si concluderà con il concerto al “Cous Cous Fest” di San Vito Lo Capo il prossimo 27 settembre.

Nonostante le polemiche che lo hanno invaso all'alba del Festival di Sanremo, Mahmood continua con determinazione per la sua strada. Nessuno può fermarlo. Ama la musica e questa sua passione si avverte nelle parole delle sue canzoni. Canzoni che entrano nel cuore della gente e non vogliono andarsene più.