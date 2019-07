Justin Bieber sogna di diventare papà e portare la sua bimba a Disneyland

Da quando la popstar canadese e la bella modella statunitense sono convolati a nozze, i loro profili sono sempre pieni di conferme del loro amore.

Lo scorso fine settimana i due hanno festeggiato l'anniversario della proposta di matrimonio, si scambiano continuamente like e hanno in programma di andare di nuovo all'altare per il prossimo 13 settembre, in occasione dell'anniversario di matrimonio, con tanto di festa in grande stile.

Ma con un post pubblicato proprio poche ore fa dal cantante la coppia va decisamente oltre...

Justin Bieber, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae con sua moglie a Disneyland e ha aggiunto una didascalia inequivocabile: "Amo le uscite con te, baby... un giorno farò uscite padre-figlia... Non sto alludendo a niente che succederà presto perché non ho fretta. Voglio divertirmi con te per un po'!" #DisneyWorld

Insomma: sembra proprio che Justin abbia una gran voglia di allargare la famiglia e riesce a vedersi bene nel ruolo di papà accanto alla sua compagna. Anche se, forse per rassicurare i suoi fan, si è affrettato a precisare che la cosa non avverrà prestissimo...

E anche la signora Bieber sembra felice dell'idea, visto che ha bollato il post con un bel like e ha commentato scrivendo che i momenti in cui si diverte di più sono quelli che trascorrono insieme.

Ah, l'amore...

(Credits photo: Instagram/justinbieber)