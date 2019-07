Tokio Hotel, il chitarrista Tom Kaulitz ha sposato la modella Heidi Klum

Dei Tokio Hotel probabilmente ricorderete soprattutto l’eccentrico cantante dalla strana pettinatura: si chiama Bill Kaulitz e, insieme al fratello gemello Tom, che nella band suonava la chitarra, nei primi anni 2000 conquistarono le classifiche con il brano “Moonson”.

Oggi, però, è proprio Tom Kaulitz a far parlare di sé: a differenza del fratello, ai tempi degli esordi il giovane portava i rasta. come in questa foto risalente proprio a quegli anni.

Oggi il suo look è cambiato totalmente ma non è per il suo aspetto che si è tornati a parlare di lui. Il 29enne, infatti, da tempo fa coppia fissa con la bellissima modella tedesca Heidi Klum che, invece, di anni ne ha 46. Per la differenza di età di 17 anni i due sono stati molto criticati: “Il mio compagno ha molti anni meno di me e quindi? – ha detto la modella a gennaio scorso da Ellen DeGeneres - La gente non fa altro che ricordarmelo. Vi confesso che a noi non interessa. Cerco di non pensare a quello che dice la gente, non mi interessa davvero. Anche perché preoccuparmi di queste cose mi farebbe venire solo più rughe. Sono stata sposata due volte ed entrambe le volte non è andata bene. Però credo ancora nell’amore e nel matrimonio. Io e Tom ci sposeremo presto. Siamo due tedeschi – ha concluso - e quindi sarà tutto molto organizzato, non vi dico la data, ma tanto lo scoprirete”.

Ieri è stata diffusa la notizia che Tom e Heidi si sarebbero in effetti già sposati ma in gran segreto il 22 febbraio scorso: il musicista di Lipsia e la bella modella hanno quindi deciso di vivere il loro amore senza curarsi di chi li critica.