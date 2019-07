Francesco Sarcina: "Mia moglie mi ha tradito con Scamarcio. Lui era come un fratello per me"

Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni, ha rivelato in una recente intervista i motivi della fine del suo matrimonio con l'influencer Clizia Incorvaia, sposata il 5 giugno 2015.

Sarcina ha raccontato: “Mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mio migliore amico e nostro testimone di nozze: è stato devastante”.

Già nel mese di novembre la coppia aveva attraversato un momento crisi, annunciata dalla Incorvaia su Instagram. A febbraio, la pubblicazione di una foto con due tatuaggi gemelli aveva simboleggiato la ritrovata serenità. Poi, qualche giorno fa, la sua ex ha rivelato la fine della loro storia pubblicando un post su Instagram.

Così il musicista si è sfogato, raccontando la sua versione dei fatti: "L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine. Clizia resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato".

A chi gli chiede se tra i due persista una relazione, Sarcina risponde di non saperlo, di essere al corrente soltanto di un episodio isolato. Ma prende anche le distanze dalla cosa, rivelando che in questo momento è interessato soltanto ai suoi figli (Nina e Tobia) e al lavoro.

Ma a quando risale il tradimento? Secondo le rivelazioni di Sarcina, sarebbe accaduto poco dopo la crisi di novembre, ma il musicista aggiunge di averlo saputo soltanto a Pasqua. Prima la coppia aveva provato a ricucire il rapporto e quel tatuaggio gemello è testimone proprio dell'impegno del musicista, consapevole delle sue continue assenze per lavoro.

Sarcina ricorda il momento della confessione di Clizia: "Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela". E aggiunge: "Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello".

Oltre all'amore della sua vita, Francesco ha perso anche un amico fraterno, Scamarcio, che era stato loro testimone di nozze: "Riccardo è il mio migliore amico da 15 anni, abbiamo giurato fedeltà davanti a Dio e a lui".

E a chi gli chiede cosa ne è stato della loro amicizia, Francesco racconta di avergli inviato un messaggio la sera stessa della confessione di Clizia: "ma che schifo devo venire a sapere". Pare che l'attore abbia risposto con un vocale. Poi il musicista conclude: "Se provi a parlarmi la sera stessa, come puoi aspettarti che voglia ascoltarti? Di sicuro, dopo, non dovevo cercarlo io".

