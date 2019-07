Jennifer Lopez, concerto di New York interrotto dal blackout: "Sono distrutta"

Sabato sera, a causa di un guasto alla rete elettrica, una grande parte di Manhattan, a New York, è rimasta senza energia elettrica. Il blackout, che ha riguardato principalmente il West Side, non ha risparmiato il Madison Square Garden, dove proprio in quel momento Jennifer Lopez si stava esibendo.

La popstar era salita da poco sul palco quando tutte le luci si sono improvvisamente spente, lasciando al buio il palcoscenico e i numerosissimi spettatori accorsi per vedere lo show.

Rientrata nel backstage, per spiegare la situazione a tutti i presenti Jennifer ha pubblicato un video su Instagram accompagnato da una didascalia: "Blackout a New York e a MSG. Ho il cuore spezzato mentre vi annuncio che lo show di stasera è cancellato. Riprogrammeremo. Vi amo tutti!!!"

Nel video, JLo spiega: "Ciao a tutti, siamo nel backstage e mi hanno appena detto di lasciare il palco".

"L'elettricità è andata via in tutta la città e ovviamente anche qui al Madison Square Garden, mentre era già iniziato il nostro show. Stanno chiedendo a tutti di evacuare lentamente e con calma e questo è ciò che dobbiamo fare. Ovviamente riprogrammeremo un'altra data per lo spettacolo".

Mentre l'artista spiega la situazione, di sottofondo si sente il campanello che avvisa tutti di lasciare la struttura e la voce dell'ingegnere responsabile dell'edificio che comunica le direttive per l'evacuazione per la sicurezza di tutti.

Poi JLo conclude rivelando il suo dispiacere per l'accaduto ma rassicurando tutti: "Ovviamente ho il cuore spezzato e sono devastata. Vi amo tutti e sono così dispiaciuta che tutto questo stia accadendo proprio ora che era il nostro momento. Tornerò da voi appena possibile e riprogrammeremo lo show".

(Credits photo: instagram/jlo)

