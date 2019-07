Eros Ramazzotti difende l'ex moglie Marica Pellegrinelli: "Non sono vere le schifezze che ho letto"

Tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è finito l'amore. La notizia, data in pasto ai tabloid, ha fatto presto il giro della rete e ha scatenato molte polemiche. Al punto che il cantante è dovuto intervenire con un video pubblicato sui social, per fare chiarezza e difendere l'ex compagna. "Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana, ma vi dico che non è quello che pensate: è una situazione che si trascinava da tempo e abbiamo deciso di dividerci. Non sono vere le schifezze che ho letto", inizia a parlare così Eros. "Marica è una mamma bravissima, una mamma fantastica, non un'arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato".

"La cosa migliore è ascoltare la mia musica e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello", questa la conclusione del cantante, che mette così a tacere tutte le critiche. Anche la didascalia che accompagna il filmato è molto bella e rafforza le parole dell'artista: "In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone. ❤️ Martin Luther King".

Subito dopo l'annuncio della separazione, Marica era stata messa sotto accusa dal web come la causa principale della rottura, a causa del suo comportamento poco onesto nei confronti del cantante. Alcuni rumors, infatti, dicevano che tradisse il marito. L'hanno criticata anche da un punto di vista dell'onestà: secondo il web, la Pellegrinelli sarebbe stata un'arrampicatrice sociale.

Ma Eros non ci sta, non vuole sentire tutte queste chiacchiere nei confronti della donna che ha passato 10 anni di vita con lui e con la quale ha costruito una famiglia. E così ha deciso di pubblicare questo video. Molti sono stati i personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno supportato e confortato.