Ed Sheeran: "Soffro di ansia sociale e non mi piace essere fissato"

Ed Sheeran, recentemente intervistato da The Sun, ha rivelato alcuni dettagli della sua personalità difficili da associare ad una superstar mondiale come lui, abituata a fare veri e propri bagni di folla in ogni tappa dei suoi concerti.

Il cantautore ha rivelato infatti di soffrire di ansia sociale che lo porta a provare ancora oggi un certo disagio nel confrontarsi con gruppi numerosi di persone.

"Non mi piace essere circondato da troppe persone, il che ha un lato ironico considerando che mi esibisco davanti a migliaia di persone. Ho la claustrofobia e non mi piace ritrovarmi in mezzo a troppa gente".

Poi il cantante ha aggiunto: "Ho l’ansia ogni giorno. Fa paura. Ci lavoro da otto anni e la sto estromettendo dalla realtà". A tal proposito, Sheeran ha rivelato che ora riesce a far entrare le persone nella sua vita, anche partendo da frasi semplici come 'Dai, andiamo a visitare quel posto'.

Ed ha inoltre aggiunto di non gradire affatto di essere ripreso o semplicemente osservato insistentemente in momenti privati, perché in quei momenti gli sembra di "essere allo zoo". Cosa che, vista la sua notorietà, capita spesso e che lo induce il più delle volte a chiedere una sala privata quando va fuori a cena con sua moglie Cherry Seaborn.

Il cantante sa di non potersi lamentare di questo: "Ho un lavoro e una vita privilegiati. Ma se posso evito questo genere di situazioni". E ai fan più sfegatati che lo incontrano chiede di non restare lì a fissarlo: "Se volete scambiare due chiacchiere con me, fatevi avanti. Anche se non ci siamo mai conosciuti, fatevi avanti!".

