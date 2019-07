Madonna, attaccata dagli haters, li mette a tacere in modo epico

Due giorni fa Madonna ha pubblicato sul suo account Instagram (da 14 milioni di follower) un video che la ritrae mentre si muove in maniera sensuale nel backstage di Madame X.

La regina del Pop, come accade sempre più spesso ai vip, non è stata risparmiata dagli haters che l'hanno attaccata criticando la sua età ed il suo aspetto fisico con commenti impietosi. “Sei imbarazzante da guardare” e “Poveretta. È ovviamente incapace di accettare che sta invecchiando”.

Le critiche si sono ovviamente scontrate contro il carattere forte della popstar, che ha sostituito la didascalia dei post, scrivendo una risposta epica: «Madame X è una professoressa di storia... P.S. la "polizia di Instagram", anche conosciuta come "bigotti-misogini", può andare a quel paese. La vostra paura di ciò che rappresento è palpabile e il fatto che voi mi seguiate e vi prendiate del tempo per fare questi commenti è un segnale della vostra stupidità, ignoranza ed intolleranza verso ciò che è diverso. Se non sono rilevante, allora dimostratelo. Smettetela di seguirmi. Lol».

La didascalia, con tanto di icona che rappresenta un dito medio (!), ha letteralmente messo a tacere i leoni da tastiera.

Anche se la popstar ha dimostrato di non aver bisogno di supporto, immediatamente sono accorsi in suo aiuto tantissimi fan. Uno di questi ha fatto notare: “A tutti gli hater: se a Madonna interessasse la vostra opinione, non sarebbe Madonna”.

(Credits photo: Instagram/madonna)