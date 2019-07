Emma Marrone in abito da sposa è una meraviglia: la foto

Emma Marrone si trova sul set de "I migliori anni", il nuovo film di Gabriele Muccino. Al suo esordio come attrice, la cantante è molto felice, come testimonia la foto che ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore. Nello scatto la vediamo in abito da sposa nel giorno del suo "matrimonio" con Claudio Santamaria. Non sono nozze vere... ma vederla così, splendida, sorridente e raggiante ha fatto letteralmente impazzire i fan.

"È riduttivo dire che sei stupenda, sei molto di più non servono parole per descriverti. E il tuo sorriso è la cosa più bella che possa esistere. Basta vederti sorridere è sto bene anche io", ha commentato un follower. Arrivano i complimenti anche dai colleghi. Una tra tutti è Giorgia, che appena vista la foto ha commentato: "Che meraviglia". Sì, perché Emma in queste vesti è veramente belle e sembra davvero una sposa novella.

Nella foto, in sua compagnia, ci sono lo sposo Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Gabriele Muccino. Un cast stellare, insomma.

La cantante si rinnova e diventa anche attrice. La sua prima esperienza dietro la macchina da presa è stata complessa e a tratti anche faticosa, come ha dichiarato lo stesso regista. Ma lei si è difesa benissimo e ha fatto un grandissimo lavoro. Sul suo ruolo nel film non si hanno molti dettagli. Sappiamo solo che si sposerà e che diventerà mamma. Sono state diffuse, infatti, anche alcune foto che la ritraggono con un dolcissimo pancione.

I fan non vedono l'ora di andarla a vedere al cinema!