P!NK attaccata per una foto dei figli al Memoriale dell’Olocausto di Berlino

P!NK ha pubblicato una foto su Instagram dove la vediamo insieme ai suoi due figli al Memoriale dell’Olocausto di Berlino. Lo scatto ha scatenato l'ira della rete, che ha trovato poco delicato far giocare i piccoli in un luogo come quello, pieno di dolore. “Questo non è un posto dove giocare a nascondino, cara Pink”, ha scritto un utente.

Nell'immagine ci sono Willow e Jameson mentre corrono nel mezzo del campo composto da 2.711 stele, realizzato per commemorare le vittime dalla Shoah. La cantante, però, si difende dalle accuse e ha replicato così: "Chi ha costruito questo Memoriale credeva che i bambini dovessero comportarsi da bambini, e per me questa è la celebrazione della vita dopo la morte. Questi bambini sono ebrei, come lo sono io e tutta la famiglia da parte di mia madre. Per favore tenete per voi i vostri commenti pieni d’odio e di giudizio".

Alcuni follower l'hanno difesa, scrivendo che non trovano nulla di male nella foto che ha condiviso. "Niente in questa foto è offensivo. Questi bambini stanno imparando la loro storia. Mi dà gioia vedere i bambini godersi la vita. Mi mostra che lo spirito del popolo ebraico non è stato spazzato via e non scomparirà mai".