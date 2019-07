Ed Sheeran: a Mosca spunta una statua gigante dedicata a lui

Il prossimo venerdì 19 luglio il tour di Ed Sheeran farà tappa all'Otkrytie Arena (nota anche come Spartak Stadium) a Mosca. Si tratta del suo primo concerto in Russia e, a quanto pare, è un appuntamento attesissimo.

Infatti, proprio per omaggiare questo concerto, nelle ultime ore ha fatto la sua comparsa all'ingresso principale del Gorky Park una statua gigante che rappresenta il cantautore britannico.

La location dell'installazione è assolutamente prestigiosa: il parco, infatti, si trova al centro di Mosca a pochi passi dal Cremlino.

La statua, alta ben 5 metri, raffigura Ed Sheeran semi -sdraiato con indosso dei pantaloncini rossi, camicia e occhiali da sole. Sui social in tantissimi hanno condiviso l'insolita installazione.

Btw i have a friend in Russia, we’re not really friends, but he sent me russian tea once and greetings from his wife. That’s not what i want to comunicate tho, he saw a 5 meters Ed Sheeran statue built in a park in Moscow. Wow. pic.twitter.com/kC2DvCTXXh