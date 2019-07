Harry Styles dei One Direction è tormentato da uno stalker

Harry Styles, ex membro dei One Direction, sarebbe stato preso di mira da uno stalker. Pablo Tarazaga-Orero, 26 anni spagnolo, ora è stato arrestato e prossimamente il cantante dovrà presentarsi di fronte al giudice per testimoniare, perché l'uomo ha negato tutto. Secondo quanto ha rivelato l'artista, il presunto stalker lo avrebbe avvicinato più volte per strada e avrebbe anche dormito fuori la sua abitazione di Londra. Avrebbe lasciato anche dei messaggi sotto la sua porta di casa.

Harry ha dichiarato che tutto è iniziato 2 mesi fa e che la sua vita ora è un inferno. È terrorizzato per quello che potrebbe succedere. Il 26enne sarebbe senza fissa dimora: è stato preso dalla Polizia in aeroporto di ritorno nel Regno Unito da un viaggio in Spagna. Si è presentato davanti alla corte dei magistrati di Westminster con una maglietta color lavanda e pantaloni color avorio, e vari braccialetti intorno al collo e ai polsi. Dopo aver negato tutto, è stato rinviato in custodia in attesa di giudizio.

Dal canto suo, il cantante ha chiesto di poter testimoniare da dietro un vetro, per non entrare in nessun modo in contatto con il presunto stalker. Harry viene assalito dai fan ogni giorno, ma evidentemente il comportamento di Tarazaga-Orero era più molesto degli altri.