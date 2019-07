Katy Perry e l'esibizione (pazzesca) di "Never Really Over" in un bagno

Con la sua band al seguito, Katy Perry ha cantato il suo ultimo singolo "Never Really Over" all'interno di un bagno, e sembrerebbe un servizio di un hotel. Il video, pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto il pienone di like e i follower sono letteralmente impazziti. La cantante ha riprodotto una performance in piena regola. Sia lei che i suoi musicisti sono vestiti di tutto punto, come se si stessero esibendo durante un evento importante. Pazzeschi sono il tastierista dentro la doccia e il chitarrista seduto sul water. Nel frattempo, lei riprende tutto con il cellulare attraverso lo specchio del bagno. Ecco il filmato.

Visualizza questo post su Instagram My bands always down for the weirdest shit, pun intended ‍♀️ Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 15 Lug 2019 alle ore 3:14 PDT

Entro la fine del 2019, l'artista potrebbe dire dì al suo Olrlando Bloom. Secondo una fonte a loro vicina, i due "stanno finalizzando tutti i particolari con un wedding planner, Katy sembra essere al comando della situazione ma anche Orlando è molto coinvolto nella preparazione. La cosa non li stressa. Sarà una celebrazione divertente con famiglie e amici". Insomma, per lei questo è un periodo molto fortunato, sia per la carriera che per l'amore.