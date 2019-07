Negramaro: Lele Spedicato torna in pista a meno di un anno dall'ictus

Sono trascorsi solo 10 mesi da quel terribile 17 settembre, quando Lele Spedicato è stato colpito da un'emorragia cerebrale che ha fatto temere per la sua vita.

Da quel giorno il noto chitarrista dei Negramaro ha lottato con tutte le sue forze e per lui è iniziato un lungo percorso di riabilitazione che, giorno dopo giorno, gli ha fatto riconquistare la sua vita. Oltre alla moglie e agli amici, la sua motivazione più grande l'ha trovata in suo figlio Ianko, nato poche settimane dopo l'ictus.

Già prima della fine dell'anno Lele ha voluto calcare ancora una volta il palcoscenico, emozionando tutti con la sua apparizione e suonando di nuovo accanto ai suoi compagni di band, almeno per una volta. Poi le partecipazioni saltuarie ad alcune tappe del tour.

Oggi Lele ha ripreso in mano la sua vita ed è più in forma che mai, tanto da dirsi pronto a scendere in pista, questa volta per partecipare ad una corsa di beneficenza di 9 chilometri che si terrà a Galatina il prossimo 21 luglio.

Ad annunciarlo è stato lo stesso musicista, pubblicando un post su Instagram.

Nella foto Lele posa accanto alla sua inseparabile moglie, Clio Evans. Entrambi indossano le magliette con la scritta "LeleRun".

La didascalia a corredo della foto dice: "Test superato. Siamo pronti per la corsa del 21 luglio a Galatina. Pensare che solo dieci mesi fa tutto questo non si poteva nemmeno immaginare. Sarà sicuramente una grande festa dell’anima".

(Credits photo: Instagram/mr_lele_official)