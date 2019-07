Machete, fuori il singolo “Marylean”

La Machete è la crew con la quale Salmo ha realizzato l'album “Machete Mixtape 4”, disco che continua a rimanere in vetta alla classifica dei brani più ascoltati su Spotify, dopo aver raggiunto il primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia subito dopo la sua release del 5 luglio.

Nel frattempo, il trio composto da Salmo, Nitro e Marracash, ha deciso il primo singolo ufficiale del progetto prodotto da Low Kidd, dal titolo “Marylean”, lanciato in tutte le radio. Questa canzone al momento risulta essere la terza più ascoltata dell’album e si preannuncia già essere un successo.

Il progetto, uscito per Machete Empire Records/Sony Music Italia, è stato preceduto da una grande campagna promozionale con lo scopo di far conoscere la crew che, a quanto pare, è molto apprezzata dal pubblico. Oltre a Nitro e Marracash, il progetto ha visto la collaborazione di tanti altri artisti, come ad esempio Fabri Fibra, Massimo Pericolo, Ghali, Jack The Smoker, Lazza, Beba e Tha Supreme.

