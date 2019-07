Baby K è tornata single: “Difficile trovare una persona in grado di stare accanto a una donna indipendente”

Baby K è tra quegli artisti che preferiscono vivere la vita privata ben lontani dai riflettori, per proteggere la propria intimità e soprattutto le persone care. Ecco perché del fidanzato della cantante si è sempre saputo ben poco; la loro storia d’amore è finita nel dicembre scorso dopo diversi anni ma lei ha deciso di parlarne solo ora.

In un’intervista per Tu Style, Baby K ha spiegato che per lei non è semplice trovare una persona compatibile con il suo bisogno di indipendenza. “Trovare una persona che sia a suo agio vicino a una donna indipendente e che, a sua volta, sia un tipo indipendente, è difficile”, ha spiegato la rapper che, in questo momento della sua vita, ha deciso di concentrarsi solo sulla sua carriera che sta andando a gonfie vele.

Se in amore le cose non sono andate bene, quanto meno dal punto di vista professionale Baby K si è presa delle belle soddisfazioni: “Siamo nell’era dove tutto è veloce e viene consumato in fretta – ha spiegato - Il mio è stato un percorso lungo, non una fiammata. Ho avuto una crescita organica, ho cambiato le regole, ma questo richiede tempo. Diciamo che ho spianato la strada a chi è venuta dopo di me”. Il suo ultimo singolo "Playa" è già una delle hit dell'estate.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!