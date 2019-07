Lady Gaga e Bradley Cooper, il nuovo rumor: vivono già insieme a New York?

Il presunto triangolo amoroso tra la modella russa Irina Shayk, Bradley Cooper e Lady Gaga, continua a tenere banco sui giornali di gossip: com’è noto, per diverso tempo si è vociferato di un presunto flirt tra la cantante e l’attore, nato sul set del film che li ha visti protagonisti, “A Star is Born”.

In seguito, proprio questo presunto flirt è stato indicato come la causa di una profonda crisi tra Cooper la sua compagna Irina: non a caso, in effetti i due si sono lasciati poche settimane fa. Dalla notizia della fine della loro relazione, del triangolo non si è saputo più nulla e Lady Gaga sembra essersi tenuta volutamente al di fuori della faccenda.

Oggi, però, il magazine americano di gossip In Touch Weekly ha lanciato una notizia bomba: secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla rivista, Lady Gaga e Bradley Cooper starebbero effettivamente insieme e, anzi, sarebbero già andati a vivere insieme a New York nella casa di lui nel West Village. Questo rumor sta rimbalzando ovunque in rete e sta facendo sognare i fan della coppia che da sempre sperano di vederli insieme.

Tuttavia, è il caso di andarci piano: al momento, infatti, non ci sono conferme ufficiali di quanto riportato dalla rivista americana che, tra l’altro, in passato ha lanciato diverse bufale proprio su Cooper e Lady Gaga, come un imminente matrimonio e addirittura una gravidanza. Questa indiscrezione, insomma, potrebbe non essere attendibile: sono comunque in tanti a pensare che i conti tornerebbero. Considerando che ormai l’attore e la modella russa si sono lasciati, è anche possibile che Bradley e Miss Germanotta preferiscano aspettare un po’ prima di annunciare la loro relazione.

La situazione, insomma, potrebbe evolversi in tal senso oppure questa indiscrezione potrebbe rivelarsi essere l’ennesima bufala; non resta che attendere i futuri sviluppi.