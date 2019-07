Robbie Williams e Ayda Field presto sposi per la seconda volta

Sono marito e moglie da 9 anni ma sono ancora innamoratissimi come il primo giorno, al punto da decidere di rinnovare i propri voti di amore eterno con una seconda cerimonia di nozze: stiamo parlando di Robbie Williams e di Ayda Field, una coppia davvero affiatata e anche per questo molto amata dai fan.

A rivelare la notizia del secondo matrimonio è stata la stessa attrice durante un’intervista nel programma Loose Women. Ayda ha spiegato che l’idea è stata di Robbie e ciò dimostra che è davvero un inguaribile romantico: “Mi ha sorpreso con la proposta nel giorno del mio compleanno”, ha raccontato. “Buon compleanno alla donna dei miei sogni”, aveva scritto, non a caso, Robbie su Instagram nel giorno della proposta.

Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday to this dream woman ❤️ Un post condiviso da Robbie Williams (@robbiewilliams) in data: 17 Mag 2019 alle ore 1:56 PDT

In realtà, la coppia avrebbe deciso di risposarsi anche perché sognano una cerimonia come si deve, una grande festa tradizionale, cosa che non hanno fatto la prima volta quando, invece, hanno optato per un evento più intimo. “Ho bisogno di una tiara e di una damigella d’onore!”, ha scherzato Ayda, spiegando che anche i loro tre bambini, Teddy, Charlton e Colette, avranno un ruolo durante la celebrazione, magari quello di paggetti che, alle prime nozze, fu invece affidato agli 8 cani della coppia.

Nove anni fa l’ex dei Take That decise di sposare la sua fidanzata nella loro casa di Los Angeles, invitando solo gli amici e i parenti più stretti. Questa volta, invece, i due hanno in mente di fare una festa in grande e di sicuro presto ne sapremo di più.