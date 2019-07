Lil Nas X, la sua “Old Town Road” è alla prima posizione nella classifica di Billboard da 15 settimane

Si intitola “Old Town Road” ed è l’ultimo successo del rapper americano Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus. Con questo brano l’artista ha battuto tutti i record: la canzone, infatti, è al primo posto nella classifica Billboard Hot 100 da ben 15 settimane.

Lil Nas X ha quindi superato il record di tanti altri artisti che sono rimasti in cima alla classifica per 14 settimane, come ad esempio Mark Ronson e Bruno Mars nel 2015 con “Uptown Funk”, i Black Eyed Peas con “I Gotta Feeling”, Mariah Carey con “We Belong Together”, “Candle in The Wind” di Elton John, “I Will Always Love You” di Whitney Houston e tante altre grandi hits.

Il prossimo obiettivo di Lil Nas X a questo punto è quello di raggiungere “Despacito” di Luis Fonsi e “One Sweet Day” di Mariah Carey feat Boyz II Men e a quel punto diventerebbe davvero l’artista che è rimasto più a lungo in cima alla classifica di Billboard.

