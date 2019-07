J-Ax: “Con Ostia Lido prendo in giro chi si vanta delle vacanze. La scena attuale? Mi piacciono Salmo e Achille Lauro”

Con il suo singolo estivo dal titolo “Ostia Lido” J-Ax ha già superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha già ottenuto il disco di platino. “Ho l’accesso a posti esclusivi, ma quando ci sono andato mi sono annoiato – ha spiegato in proposito in un’intervista al Corriere - Mi diverto di più in situazioni normali, con gli amici. Da lì è nata Ostia Lido: tutti vogliono fare i fenomeni per condividere sui social la loro vacanza. Mi sono detto voglio il posto meno esotico, dove si mangia bene. Negli anni 90 andavo a molte feste in spiaggia a Ostia”.

Per il rapper questo è davvero un momento d’oro anche perché ha appena festeggiato i 25 anni di carriera con una serie di date sold out al Fabrique di Milano: il successo è stato talmente grande che alla fine i festeggiamenti si sono trasformati in un vero e proprio tour che, dopo la pausa estiva, riprenderà a settembre. “Sono fortunato, duro da così tanti anni che sono diventato un classico – ha commentato – il concerto all’Arena di Verona? Su quel palco ero già salito diverse volte, anche con Fedez per ‘Comunisti col Rolex’. Ma riempirlo da solo e con poco preavviso è stata una bella soddisfazione, ci si monta la testa”.

Dopo tutti questi impegni, adesso J-Ax si godrà qualche giorno di vacanza in Florida, dai genitori di sua moglie, ma non nelle grandi città “liberal”, bensì “nel cuore degli USA, due ore da Georgia e Alabama”. A proposito della musica americana, il rapper ha detto: “In Florida si sentono rap e trap, in radio passano classic rock. Nei locali dove vado c’è sempre qualcuno che suona e per i nostri standard fanno paura. Andrò al concerto di Blink 182 e Lil Wayne, il biglietto me lo ha regalato Rovazzi per il mio compleanno. In Italia – ha aggiunto - la scena è vivace, siamo in un periodo di transizione, i ragazzi ascoltano musica diversa da quella dei fratelli più grandi e dei genitori. Chi mi piace in questo momento? Salmo, Achille Lauro e fra i più giovani Massimo Pericolo”.

A proposito di Fedez e del tour insieme a lui, J-Ax ha spiegato: “Gli hater sostengono che sono rinato dopo quel tour, non è vero. Sono rinato con Il bello di essere brutti, nel 2014, per quell’album ho vinto quattro dischi di Platino come ‘Comunisti col Rolex’. Io e Fedez – ha sottolineato - volevamo una pausa dalle nostre carriere da solisti per questo abbiamo lavorato insieme. Poi è diventata una roba grossa pure quella”. Adesso l’ex Articolo 31 pensa al futuro e ha già tanti progetti in serbo per i suoi fan: “Il nuovo album? Ho una ventina di demo. Sarà attinente alla realtà. La tv? – ha concluso - È stato riconfermato ‘All together now’, con Michelle Hunziker. Mi trovo bene con le donne al comando. Anche con Raffaella Carrà a The Voice: è un mito. Quando registravamo e diceva: ‘È tardi, torno a casa’, si smetteva tutti. Mi piace fare il capitano, ma il generale deve essere donna”.

