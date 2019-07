Jova Beach Party: annullata la data di Albenga causa erosione della spiaggia

Il Jova Beach Party sta facendo impazzire i fan, che accorrono in massa nelle spiagge italiane dove sono fissate le date dei concerti. Purtroppo, però, Lorenzo e il suo staff sono stati costretti ad annullare la data di Albenga, in provincia di Savona, a causa dell'erosione della spiaggia. Il live era previsto per il 27 luglio, ma non ci sarebbe lo spazio necessario per accogliere il cantante e tutto il suo pubblico. Probabilmente verrà recuperata a Sanremo o ad Andora, sempre in Liguria.

La tappa era sold out e ora l'organizzazione sta cercando una soluzione alternativa per non far perdere questo show pazzesco a tutti i fan del nord-ovest della penisola. Quando lo staff ha fatto i sopralluoghi sulla spiaggia, a novembre scorso, per verificare la fattibilità della spazio, non c'era nessun problemi. Oggi, a causa del maltempo che ha imperversato in Italia a primavera, il mare ha "mangiato" un bel pezzo di spiaggia. Questo fenomeno è molto noto nella zona e sta avendo delle conseguenze negative anche sul turismo.

Nel frattempo, i biglietti verranno rimborsati totalmente: sarà possibile richiedere il riaccredito sulla carta - o tramite altri metodi utilizzati in fase di acquisto - presso il punto vendita oppure online, seguendo la procedura del sito web. Sarà possibile effettuare la richiesta di rimborso da lunedì 29 luglio fino al 31 agosto.

La tappa di Albenga per Jovanotti aveva molto significato. Qui, infatti, il cantante ha fatto il servizio militare ed è rimasto molto legato a questi luoghi.

