Le Vibrazioni, Francesco Sarcina presenta il nuovo singolo “L’amore mi fa male”

Negli ultimi giorni si è parlato molto del presunto triangolo amoroso tra il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, il suo migliore amico Riccardo Scamarcio, e la sua ormai ex moglie Clizia Incorvaia. Il cantante ha infatti accusato la madre di sua figlia di averlo tradito proprio con l’attore che, tra l’altro, è stato anche il loro testimone di nozze. La modella ha negato quanto dichiarato dall’ex marito, mentre Scamarcio finora ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito.

Quel che è certo è che per Francesco Sarcina non è un periodo semplice dal punto di vista privato; fortunatamente, però, la sua vita professionale va a gonfie vele. Con Le Vibrazioni, infatti, sono ripartiti alla grande: dopo aver festeggiato i 20 anni di carriera al Forum di Assago, la band è pronta per intraprendere un tour nei teatri con Beppe Vessicchio. In questa cornice, arriva anche il nuovo singolo “L’amore mi fa male”, un titolo emblematico se si pensa all’attuale situazione sentimentale di Sarcina.

“Questo brano – ha spiegato il cantante a Tgcom24 – parla di un uomo innamorato pazzo di qualcuno che, pur sapendo che gli farà male, si tortura e si nutre di un amore ossessivo e disperato”. Francesco ha poi spiegato che questo brano è nato in modo un po’ insolito perché la band sta cambiando il modo di lavorare: “Stiamo lavorando in una maniera diversa, più che sull'album ci stiamo concentrando sui singoli – ha spiegato - Abbiamo un parco auto di canzoni... Di 'L'amore mi fa male' ci piaceva il riff un po' english. Il pezzo è molto rock, ma c'è questa cosa molto divertente tipica del mondo latino, che con l'allegria raccontano cose tristi, come quando dicono 'non ci sei più' ma con il sorriso. C'è dell'autoironia”.

Il pezzo è uscito da poco ma sta già andando molto bene sia in radio che su Spotify, cosa che rende Sarcina orgoglioso: “I 20 anni di carriera? – ha continuato - La cosa più bella è stata vedere tanti giovani e un pubblico eterogeneo. È stata una festa: bimbi di dieci anni con i genitori a cantare le nostre canzoni fino ai 60enni rocchettari”. A proposito della scena musicale attuale, Sarcina sostiene che gli artisti oggi si assomiglino un po’ tutti, mentre lui vorrebbe sentire timbri e arrangiamenti differenti.

“Non faccio nomi perché non mi piace nessun artista del momento – ha spiegato - Mi piacciono i Verdena, il loro primo singolo ha compiuto 20 anni, mi piacciono i Subsonica. Il singolo della Consoli con Levante mi piace. Mi piace Paola Turci e Giusy Ferreri. Tra i giovani? – ha concluso - Gobbi e la sua 'Bologna m*rda' mi fa impazzire”.