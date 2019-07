Tommaso Paradiso sogna di avere una bimba (e ha già scelto il nome)

I TheGiornalisti, hanno conquistato la popolarità in poco tempo. La loro è stata una vera e propria ascesa verso l'affermazione nel panorama musicale italiano. L'ultimo singolo estivo, "Maradona y Pelé", che ormai da settimane è uno dei brani più trasmessi in radio, ne è la conferma.

Eppure Tommaso Paradiso, leader del gruppo, sembra essere rimasto decisamente con i piedi ben piantati per terra e, a suo dire, la fama non gli ha per nulla stravolto la vita e le abitudini, come troppo spesso accade.

A chi gli chiede se la sua vita sia cambiata, infatti, il musicista risponde: "Non più di quanto si creda. Amo le cose semplici, le cene con gli amici, un giro col cane, un bicchiere di vino, suonare il pianoforte a casa, una mini-vacanza con la mia fidanzata".

Tommaso è felicemente fidanzato con Carolina e con lei sogna di diventare papà. Intervistato recentemente da Grazia, ha anche rivelato: "Se un giorno avrò una figlia la chiamerò Annalia, è un nome che mi piace".

Nell'intervista non si poteva non parlare anche del futuro e dei nuovi show in cui presto i TheGiornalisti saranno impegnatati, come la tappa al Circo Massimo. Parlando di routine in vista degli spettacoli, Tommaso ha raccontato: "Corro, faccio boxe, vado in palestra. Lo sport mi aiuta anche a essere una persona migliore. Sul palco mi muovo molto, voglio dare al pubblico tutto me stesso".

(Credits photo: Instagram/tommasoparadiso)