Mariah Carey rivela: "Con il mio ex marito ero come in carcere"

Mariah Carey, durante un'intervista a Cosmopolitan, ha raccontato un momento molto brutto della sua vita coniugale con l'ex marito Tony Mottola. Ecco quali sono state le parole della cantante: "Non avevo nessuna libertà come essere umano. C’era uno sforzo continuo nel tenermi sotto controllo. Dovevo essere la brava ragazza americana, qualsiasi cosa questa parola possa significare". Mariah come in carcere, sotto l'occhio vigile dell'ex.

La popstar e il suo agente si sono sposati nel 1993, lei aveva solo 23 anni e lui 43. 20 anni di differenza che forse sono stata la causa della sottomissione alla quale ha dovuto sottostare. 5 anni dopo la relazione finì. Mariah era ancora giovane e ha potuto così ricominciare da zero la sua vita.

Anche Tony ha definito il loro matrimonio come "assolutamente sbagliato e inappropriato". Adesso che è passato molto tempo, l'artista può parlarne senza problema, anche se quegli attimi per lei sono stati insostenibili.

Oggi la Carey è fidanzata con Bryan Tanaka, ballerino e coreografo. Ma nella sua vita prima c'è stato un altro matrimonio finito male: quello con il rapper Nick Cannon. Da lui ha avuto due gemelli che ora hanno 8 anni.