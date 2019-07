Zucchero in partenza per l'America: in arrivo il nuovo album

In arrivo il nuovo album di Zucchero: si tratta del seguito di Black Cat, il fortunato disco pubblicato ormai 3 anni fa, promosso con un lungo tour che ha portato il cantautore in giro per il mondo.

Ad annunciare la novità è stato lo stesso Fornaciari con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. La clip mostra il cantautore all'aeroporto di Milano, mentre si accinge a partire, poi si rivolge verso la camera e rivela la sua destinazione, invitando i fan ad iscriversi alla sua newsletter per scoprire in anteprima tutte le novità.

In didascalia l'artista scrive: "Sono in partenza per l'America, vado a San Francisco e Los Angeles per registrare il nuovo album.

Se volete essere aggiornati su tutto ed essere i primi a conoscere le novità su album e tour, iscrivetevi alla newsletter su www.zucchero.it"

Sulla data di uscita del nuovo disco non ci sono ancora notizie certe: probabilmente arriverà nel 2020.

Intanto, per ingannare l'attesa e per festeggiare i 30 anni dalla prima uscita di uno storico album, proprio nelle ultime settimane è stata lanciata sul mercato un'edizione speciale di "Oro, incenso e birra".

In programma per il cantautore ci sono anche una serie di concerti all'Arena di Verona e due prestigiose date alla Royal Albert Hall di Londra nel 2020.

(Credits photo: Instagram/zuccherosugar)