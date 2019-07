55 anni di carcere per rapina e omicidio: condannato il rapper Tay-K

Il rapper texano diciannovenne Taymor McIntyre, in arte Tay-K, trascorrerà probabilmente tutta la sua vita in carcere. Il giovane, infatti, è stato condannato a 55 anni di prigione per aver commesso una rapina nel 2016, durante la quale è stato ucciso il 21enne Ethan Walker.

Tay-K quel giorno ha fatto irruzione nell’appartamento della giovane vittima insieme ad altri sei complici con l’obiettivo di rapinarlo: la gang voleva rubare a Walker soldi e droga ma a quanto pare il ragazzo si è difeso. La colluttazione è finita in tragedia: il 21enne è stato ucciso con un colpo di pistola da uno dei rapinatori.

A sparare non sarebbe stato il rapper, ma comunque il giudice ha lo ha giudicato come l’artefice della rapina e per questo è stato condannato. Nel 2017, tra l'altro, il rapper era agli arresti domiciliari ma è riuscito a evadere togliendosi il braccialetto elettronico. In seguito il rapper ha girato anche il video di una sua canzone, “The Race”, per raccontare la sua impresa: la clip, nella quale si vede il 19enne accanto a un poster con la scritta “wanted”, ha ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube. Tay-K è stato arrestato di nuovo tre mesi dopo in New Jersey.